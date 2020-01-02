Genesis GV80. Фото: Motor1.com

https://racurs.ua/n131537-genesis-pokazal-tizery-novogo-premialnogo-krossovera-gv80-foto.html

Ракурс

Суббренд Genesis южнокорейской автомобильной марки Hyundai презентовал первые тизеры новой модели премиального кроссовера GV80. Это первый кроссовер в модельной линейке Genesis. Кроме того, автомобиль можно назвать уникальным для южнокорейского автопрома.

Автомобиль построен на заднеприводной архитектуре, но будет предусмотрена опция и полного привода. Технические характеристики южнокорейские автостроители держат в секрете, зато уже известно, что кроссовер будет оснащен центральной подушкой безопасности, которая установлена между передними сидениями, пишет издание Motor1.com.

Также кроссовер GV80 станет первым корейским автомобилем, который будет оснащен 22-дюймовыми колесными дисками.

Также автомобиль получит продвинутую мультимедийную систему с возможностью ввода рукописного текста. Среди опций можно выделить поддержку голосовых команд, активную шумоизоляцию и адаптивный круиз-контроль с элементами автопилота.

Все характеристики нового кроссовера Genesis GV80 будут раскрыты незадолго до старта продаж. На южнокорейском рынке автомобиль должен появиться уже в январе 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», марка Hyundai продемонстрировала дебютный тизер концептуальной модели 45 EV, которая представляет собой электрокар, выполненный в стиле моделей 1970-х годов.