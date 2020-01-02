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Ракурс
Genesis GV80. Фото: Motor1.com

Genesis показав тизери нового преміального кросовера GV80 (ФОТО)

2 січ 2020, 10:56
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Суббренд Genesis південнокорейської автомобільної марки Hyundai презентував перші тизери нової моделі преміального кросовера GV80. Це перший кросовер у модельній лінійці Genesis. Крім того, автомобіль можна назвати унікальним для південнокорейського автопрому.

Автомобіль побудований на задньопривідній архітектурі, але буде передбачена опція і повного приводу. Технічні характеристики південнокорейські автобудівники тримають у секреті, зате вже відомо, що кросовер буде оснащений центральною подушкою безпеки, яку встановлять ​​між передніми кріслами, пише видання Motor1.com.

Genesis GV80. Фото: Motor1.comТакож кросовер GV80 стане першим корейським автомобілем, який буде оснащений 22-дюймовими колісними дисками.

Genesis GV80. Фото: Motor1.comТакож автомобіль отримає просунуту мультимедійну систему з можливістю введення рукописного тексту. Серед опцій можна виділити підтримку голосових команд, активну шумоізоляцію і адаптивний круїз-контроль з елементами автопілоту.

Genesis GV80. Фото: Motor1.comВсі характеристики нового кросовера Genesis GV80 будуть розкриті незадовго до старту продажу. На південнокорейському ринку автомобіль повинен з’явитися вже у січні 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», марка Hyundai продемонструвала дебютний тизер концептуальної моделі 45 EV, яка представляє собою електрокар, виконаний у стилі моделей 1970-х років.


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