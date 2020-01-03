Украинско-турецкий беспилотный истребитель впервые показали. Фото: Defense Express.

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В Украине впервые показали турецко-украинский беспилотный истребитель, который будет управляться с помощью спутниковых систем.

У беспилотного самолета-истребителя еще нет названия. Известны лишь технические характеристики новинки. Известно, что дрон будет весить максимум до 3,5 т и подниматься на высоту более чем 12 км. Продолжительность полета составит до 5 часов. Об этом 3 января сообщила Defense Express.

Беспилотник назначается для уничтожения как наземных, так и воздушных целей. Летательный аппарат будет развивать скорость до 900 км/ч. с помощью украинских турбореактивных двигателей Al-25TLТ от запорожского предприятия «Ивченко-Прогресс».

Ударный беспилотный истребитель является следующим перспективным проектом для предприятия Baykar вслед за оперативно-стратегическим разведывательно-ударным дроном Akıncı, который 6 декабря 2019 году впервые поднялся в небо с помощью также украинских двигателей АИ-450Т.

Напомним, в феврале 2019 года израильский оборонный концерт Israel Aerospace Industries презентовал на международной выставке в Бенгалуре боевой дрон. Беспилотник разработан на основе уникальных технологий и сочетает в себе возможности двух флагманских ракет-носителей Harop и Harpy.