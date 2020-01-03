Українсько-турецький безпілотний винищувач вперше показали. Фото: Defense Express.

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В Україні вперше показали турецько-український безпілотний винищувач, який керуватиметься за допомогою супутникових систем.

У безпілотного літака-винищувача ще немає назви. Відомі лише технічні характеристики новинки. Відомо, що дрон важитиме максимум до 3,5 т й підніматиметься на висоту у понад 12 км. Тривалість польоту складатиме до 5 годин. Про це 3 січня повідомила Defense Express.

Безпілотник призначується для знищення як наземних, так і повітряних цілей. Літальний апарат розвиватиме швидкість до 900 км/год. за допомогою українських турбореактивних двигунів Al-25TLТ від запоріжського підприємства «Івченко-Прогрес».

Ударний безпілотний винищувач є наступним перспективним проектом для підприємства Baykar слідом за оперативно-стратегічним розвідувально-ударним дроном Akıncı, який 6 грудня 2019 році вперше піднявся у небо за допомогою також українських двигунів АІ-450Т.

Нагадаємо, у лютому 2019 року ізраїльський оборонний концерт Israel Aerospace Industries презентував на міжнародній виставці в Бенгалурі бойовий дрон. Безпілотник розроблений на основі унікальних технологій і поєднує в собі можливості двох флагманських ракет-носіїв Harop і Harpy.