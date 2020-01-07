НАТО выводит часть своего воинского контингента из Ирака, фото: Marine Forces Reserve

https://racurs.ua/n131708-nato-vyvodit-chast-svoego-voinskogo-kontingenta-iz-iraka.html

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НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака.

Некоторых своих инструкторов Альянс отзывает. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель военно-политического блока заявил, что приняты решения, которые помогут защитить военнослужащих. Их планируют переместить за пределы страны. В НАТО считают, что это позволит повысить безопасность, а также не спровоцирует местное население на необдуманные шаги.

Мы принимаем все меры предосторожности, — заявил чиновник.

Миссия НАТО в Ираке состоит из нескольких сотен инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала. В стране представлены военные из 29 стран-членов военно-политического блока. В нее входит военный и гражданский персонал.

Ранее в Ираке ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани принималось в Белом доме без согласования с Североатлантическим альянсом и коалицией по борьбе против террористической группировки «Исламское государство».