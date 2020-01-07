НАТО виводить частину свого військового контингенту з Іраку, фото: Marine Forces Reserve

https://racurs.ua/ua/n131708-nato-vyvodyt-chastynu-svogo-viyskovogo-kontyngentu-z-iraku.html

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НАТО тимчасово виводить частину свого військового контингенту з Іраку.

Деяких своїх інструкторів Альянс відкликає. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник військово-політичного блоку заявив, що прийнято рішення, які допоможуть захистити військовослужбовців. Їх планують відкликати за межі країни. У НАТО вважають, що це дозволить підвищити безпеку, а також не провокуватиме місцеве населення на необдумані кроки.

Ми вживаємо необхідні застережні заходи, — заявив чиновник.

Місія НАТО в Іраку складається з декількох сотень інструкторів, консультантів і допоміжного персоналу. У країні представлені військові з 29 країн-членів військово-політичного блоку. У неї входить військовий і цивільний персонал.

Раніше в Іраку ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що рішення про ліквідацію Сулеймані приймалося в Білому домі без узгодження з Північноатлантичним альянсом і коаліцією по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».