Новейшие украинские бронеавтомобили протестировали на житомирском полигонеhttps://racurs.ua/n131786-na-jitomirskom-poligone-proshli-ispytaniya-noveyshih-ukrainskih-broneavtomobiley.htmlРакурс
Новейшие украинские бронеавтомобили продемонстрировали свои возможности во время испытаний, которые проходили на житомирском полигоне десантно-штурмовых войск.
Об испытаниях новейшей украинской бронетехники сообщает «Урядовий кур'єр».
В испытаниях приняли участие бронеавтомобили:
- «Дозор-Б» производства Харьковского КБ им. А.А. Морозова;
- «Новатор» и «Дозор» производства ООО «Украинская бронетехника»;
- «Oncilla-M» производства ООО «УК Система».
Данная техника уже принимала участие в испытаниях на бездорожье в Кременчуге, где тестируются грузовики «АвтоКрАЗа», и преодолела своим ходом до Житомира более 500 км.
Бронетехника показала проходимость в экстремальных полевых условиях. Помимо штатных экипажей, в испытаниях приняли участие десантники. Бойцы в полной боевой амуниции отрабатывали задачи по посадке и высадке, а также проверяли условия транспортировки личного состава.
Во время испытаний были также проверены огневые возможности бронеавтомобилей, которые помимо защиты способны поддерживать воинов пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением.
Испытания позволили отобрать лучшие образцы бронетехники, а также устранить недостатки, которые неизбежны при разработке новой техники.