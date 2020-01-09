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Испытания бронетехники на житомирском полигоне. Фото: Урядовий кур'єр

Новейшие украинские бронеавтомобили протестировали на житомирском полигоне

9 янв 2020, 15:10
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Новейшие украинские бронеавтомобили продемонстрировали свои возможности во время испытаний, которые проходили на житомирском полигоне десантно-штурмовых войск.

Об испытаниях новейшей украинской бронетехники сообщает «Урядовий кур'єр».

В испытаниях приняли участие бронеавтомобили:

  • «Дозор-Б» производства Харьковского КБ им. А.А. Морозова;
  • «Новатор» и «Дозор» производства ООО «Украинская бронетехника»;
  • «Oncilla-M» производства ООО «УК Система».

Данная техника уже принимала участие в испытаниях на бездорожье в Кременчуге, где тестируются грузовики «АвтоКрАЗа», и преодолела своим ходом до Житомира более 500 км.

Бронетехника показала проходимость в экстремальных полевых условиях. Помимо штатных экипажей, в испытаниях приняли участие десантники. Бойцы в полной боевой амуниции отрабатывали задачи по посадке и высадке, а также проверяли условия транспортировки личного состава.

Во время испытаний были также проверены огневые возможности бронеавтомобилей, которые помимо защиты способны поддерживать воинов пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением.

Испытания позволили отобрать лучшие образцы бронетехники, а также устранить недостатки, которые неизбежны при разработке новой техники.


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