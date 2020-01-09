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Випробування бронетехніки на житомирському полігоні. Фото: Урядовий кур'єр

Новітні українські бронеавтомобілі випробували на житомирському полігоні

9 січ 2020, 15:10
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Новітні українські бронеавтомобілі продемонстрували свої можливості під час випробувань, які проходили на житомирському полігоні десантно-штурмових військ.

Про випробування новітньої української бронетехніки повідомляє «Урядовий кур'єр».

У випробуваннях взяли участь бронеавтомобілі:

  • «Дозор-Б» виробництва Харківського КБ ім. А.А. Морозова;
  • «Новатор» та «Дозор» виробництва ТОВ «Українська бронетехніка»;
  • «Oncilla-M» виробництва ТОВ «ВК Система».

Дана техніка вже брала участь у випробуваннях на бездоріжжі у Кременчуці, де тестуються вантажівки «АвтоКрАЗу», і подолала своїм ходом до Житомира понад 500 км.

Бронетехніка показала прохідність в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, у випробуваннях взяли участь десантники. Бійці у повній бойовій амуніції відпрацьовували завдання із посадки та висадки, а також перевіряли умови транспортування особового складу.

Під час випробувань були також перевірені вогневі можливості бронеавтомобілів, які здатні підтримувати воїнів кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням.

Випробування дозволили відібрати кращі зразки бронетехніки, а також усунути недоліки, які неминучі під час розробки нової техніки.


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