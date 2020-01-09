Новітні українські бронеавтомобілі випробували на житомирському полігоніhttps://racurs.ua/ua/n131786-na-jytomyrskomu-poligoni-proyshly-vyprobuvannya-novitnih-ukrayinskyh-broneavtomobiliv.htmlРакурс
Новітні українські бронеавтомобілі продемонстрували свої можливості під час випробувань, які проходили на житомирському полігоні десантно-штурмових військ.
Про випробування новітньої української бронетехніки повідомляє «Урядовий кур'єр».
У випробуваннях взяли участь бронеавтомобілі:
- «Дозор-Б» виробництва Харківського КБ ім. А.А. Морозова;
- «Новатор» та «Дозор» виробництва ТОВ «Українська бронетехніка»;
- «Oncilla-M» виробництва ТОВ «ВК Система».
Дана техніка вже брала участь у випробуваннях на бездоріжжі у Кременчуці, де тестуються вантажівки «АвтоКрАЗу», і подолала своїм ходом до Житомира понад 500 км.
Бронетехніка показала прохідність в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, у випробуваннях взяли участь десантники. Бійці у повній бойовій амуніції відпрацьовували завдання із посадки та висадки, а також перевіряли умови транспортування особового складу.
Під час випробувань були також перевірені вогневі можливості бронеавтомобілів, які здатні підтримувати воїнів кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням.
Випробування дозволили відібрати кращі зразки бронетехніки, а також усунути недоліки, які неминучі під час розробки нової техніки.