Випробування бронетехніки на житомирському полігоні. Фото: Урядовий кур'єр

https://racurs.ua/ua/n131786-na-jytomyrskomu-poligoni-proyshly-vyprobuvannya-novitnih-ukrayinskyh-broneavtomobiliv.html

Ракурс

Новітні українські бронеавтомобілі продемонстрували свої можливості під час випробувань, які проходили на житомирському полігоні десантно-штурмових військ.

Про випробування новітньої української бронетехніки повідомляє «Урядовий кур'єр».

У випробуваннях взяли участь бронеавтомобілі:

«Дозор-Б» виробництва Харківського КБ ім. А.А. Морозова;

«Новатор» та «Дозор» виробництва ТОВ «Українська бронетехніка»;

«Oncilla-M» виробництва ТОВ «ВК Система».

Дана техніка вже брала участь у випробуваннях на бездоріжжі у Кременчуці, де тестуються вантажівки «АвтоКрАЗу», і подолала своїм ходом до Житомира понад 500 км.

Бронетехніка показала прохідність в екстремальних польових умовах. Крім штатних екіпажів, у випробуваннях взяли участь десантники. Бійці у повній бойовій амуніції відпрацьовували завдання із посадки та висадки, а також перевіряли умови транспортування особового складу.

Під час випробувань були також перевірені вогневі можливості бронеавтомобілів, які здатні підтримувати воїнів кулеметним і артилерійсько-ракетним озброєнням.

Випробування дозволили відібрати кращі зразки бронетехніки, а також усунути недоліки, які неминучі під час розробки нової техніки.