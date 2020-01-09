Какая разница? На турнире в Луцке команда играла в форме Локомотива из Москвы с рекламой РЖД, фото — АМФВ

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На турнире «Рождественская коляда 2020» в Луцке команда «Припять» из райцентра Любешов поразила болельщиков своей амуницией. Спортсмены выступали в форме ФК «Локомотив» из Москвы.

На это обстоятельство обратили внимание после того, как в одном из решающих матчей против «Иквы» Млынов на площадке завязалась драка. Ее организатором стал бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо», а ныне луцкой «Волыни» Тарас Михалик. Его удалили с поля до конца матча.

Видео с этим эпизодом попало в сеть и пользователи обратили внимание на то, что «Припять» с родины Михалика пгт Любешов играет в форме российского клуба, спонсором которого является российская железная дорога — РЖД. Скорее всего, форму команде подарил именно Михалик, который с 2013 года до 2018 года играл в Москве.

Михалик — двукратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины, чемпион России 2018 года.