Яка різниця? На турнірі у Луцьку команда грала у формі Локомотива з Москви із рекламою російської залізниці, фото — АМФВ

https://racurs.ua/ua/n131797-na-turniri-u-lucku-komanda-grala-u-formi-lokomotyva-z-moskvy-iz-reklamou-rosiyskoyi-zaliznyci.html

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На турнірі «Різдвяна коляда 2020» у Луцьку команда «Прип'ять» з райцентру Любешів вразила вболівальників своєю амуніцією. Спортсмени виступали у формі ФК «Локомотив» з Москви.

На цю обставину звернули увагу після того, як в одному із вирішальних матчів проти «Ікви» Млинів на майданчику зчинилася бійка. Її організатором став колишній гравець збірної України та київського «Динамо», а нині луцької «Волині» Тарас Михалик. Його вилучили з поля до кінця матчу.

Відео із цим епізодом потрапило у мережу і користувачі звернули увагу на те, що «Прип'ять» з батьківщини Михалика смт Любешів грає у формі російського клубу, спонсором якого є російська залізниця — РЖД. Найімовірніше, форму команді подарував саме Михалик, який з 2013 року до 2018 року грав у Москві.

Михалик — дворазовий чемпіон України, дворазовий володар Кубка України та Суперкубка України, чемпіон Росії 2018 року.