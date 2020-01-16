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Новости мира: в России в здании суда произошла стрельба, есть погибший и раненые

В российском суде мужчина открыл стрельбу, есть погибший и раненые (ВИДЕО)

16 янв 2020, 09:50
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Стрельба в суде российского Новокузнецка произошла сегодня утром. 45-летний нападавший пришел в здание мирового суда с ружьем. В результате стрельбы погиб судебный пристав, еще одна женщина — посетительница суда — получила ранение.

По данным пресс-службы регионального следственного управления РФ, судебный пристав остановил вооруженного мужчину на входе, после чего тот выстрелил в него, ранив в живот, пишет «Радио Свобода».

Пристав умер в машине скорой помощи. Вторая пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии с ранениями ног и лица. Мотивы нападения пока неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух человек» (позже изменена на статью «убийство», так как один из потерпевших умер).

По информации источника в российских СМИ, стрелок проходил потерпевшим по уголовному делу, которое рассматривалось в мировом суде. Женщина пришла в суд в качестве свидетеля. Нападавшего задержали приставы и сотрудники Росгвардии.


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