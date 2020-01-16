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Новини світу: в Росії у будівлі суду сталася стрілянина, є загиблий і поранені
У російському суді чоловік відкрив стрілянину, є загиблий і поранені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n132115-u-rosiyskomu-sudi-cholovik-vidkryv-strilyanynu-ie-zagyblyy-i-poraneni-video.htmlРакурс
Стрілянина в суді російського Новокузнецька сталася сьогодні вранці. 45-річний нападник прийшов в будівлю мирового суду з рушницею. Внаслідок стрілянини загинув судовий пристав, ще одна жінка — відвідувачка суду — отримала поранення.
За інформацією прес-служби регіонального слідчого управління РФ, судовий пристав зупинив озброєного чоловіка на вході, після чого той вистрілив в нього, поранивши у живіт, пише «Радио Свобода».
Пристав помер в машині швидкої допомоги. Друга потерпіла госпіталізована і перебуває у важкому стані з пораненнями ніг та обличчя. Мотиви нападу поки невідомі.
Порушено кримінальну справу за статтею «замах на вбивство двох осіб» (пізніше змінено на статтю «вбивство» через смерть одного з потерпілих).
За інформацією джерел у російських ЗМІ, стрілець проходив потерпілим у кримінальній справі, яка розглядалася в мировому суді. Жінка проходила свідком. Нападника затримали пристави і співробітники Росгвардії.
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