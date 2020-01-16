Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Гончарук. Фото: Подробности

Гончарук рассказал, что у него есть план

16 янв 2020, 12:05
999

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране сложилась очень благоприятная ситуация для экономического роста, но есть также очень большая проблема — это коррупция.

Лишь очистка рынков от коррупции и снижение влияния государства на экономику позитивно отразятся на экономическом росте, заявил Гончарук во время своего выступления на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Премьер-министр заявил, что у правительства есть план развития страны.

Первоочередной задачей правительства в финансовом секторе является программа доступных кредитов для малого бизнеса, которая будет запущена с 1 февраля 2020 года. Также планируется расширить доступность финансовых услуг, что значительно увеличит данный сектор рынка.

Второй важной задачей правительства Гончарук назвал увеличение рынка. Премьер-министр считает, что привлечение максимального количества людей позволит добиться высоких показателей роста.

Гончарук добавил, что заявление популистов о том, что у правительства нет плана, не отвечает действительности и реформы необходимо начинать с борьбы с коррупцией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Закон о штрафах за кнопкодавство вступил в силу

Сегодня вступает в силу закон № 404- ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины»

Новости Украины
09:36