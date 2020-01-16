Гончарук рассказал, что у него есть план

Алексей Гончарук. Фото: Подробности

https://racurs.ua/n132128-goncharuk-rasskazal-chto-u-nego-est-plan.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране сложилась очень благоприятная ситуация для экономического роста, но есть также очень большая проблема — это коррупция.

Лишь очистка рынков от коррупции и снижение влияния государства на экономику позитивно отразятся на экономическом росте, заявил Гончарук во время своего выступления на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Премьер-министр заявил, что у правительства есть план развития страны.

Первоочередной задачей правительства в финансовом секторе является программа доступных кредитов для малого бизнеса, которая будет запущена с 1 февраля 2020 года. Также планируется расширить доступность финансовых услуг, что значительно увеличит данный сектор рынка.

Второй важной задачей правительства Гончарук назвал увеличение рынка. Премьер-министр считает, что привлечение максимального количества людей позволит добиться высоких показателей роста.

Гончарук добавил, что заявление популистов о том, что у правительства нет плана, не отвечает действительности и реформы необходимо начинать с борьбы с коррупцией.