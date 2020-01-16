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Ракурс
Олексій Гончарук. Фото: Подробиці

Гончарук розповів, що в нього є план

16 січ 2020, 12:05
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в країні склалася дуже сприятлива ситуація для економічного зростання, але є також дуже велика проблема — це корупція.

Лише очищення ринків від корупції і зниження впливу держави на економіку позитивно позначаться на економічному зростанні, заявив Гончарук під час свого виступу на презентації Стратегії розвитку фінансового сектора до 2025 року в Києві.

Прем'єр-міністр заявив, що уряд має план розвитку країни.

Першочерговим завданням уряду у фінансовому секторі є програма доступних кредитів для малого бізнесу, яка буде запущена з 1 лютого 2020 року. Також планується розширити доступність фінансових послуг, що значно збільшить даний сектор ринку.

Другим важливим завданням уряду Гончарук назвав збільшення ринку. Прем'єр-міністр вважає, що залучення максимальної кількості людей дозволить домогтися високих показників зростання.

Гончарук додав, що заява популістів про те, що уряд не має плану, не відповідає дійсності і реформи необхідно починати із боротьби з корупцією.

Джерело: Ракурс


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