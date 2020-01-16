Последствия аварии возле Ocean Plaza, фото: «Киевтеплоэнерго»

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» создало специальную комиссию для рассмотрения обращений от пострадавших, здоровью которых был причинен ущерб в результате недавней аварии теплосетей возле столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Соответствующая комиссия будет работать в рабочие дни с 17 до 31 января 2020 года по адресу улица Лютеранская, дом 9/9, кабинет 1. Об этом сообщает пресс-служба «Киевтеплоэнерго».

График работы комиссии:

с 14.00 до 18.00 в четные числа (в пятницу до 1700)

с 08.15 до 12.00 (нечетные числа).

Телефон для справок: (044) 207−60−83.

Авария теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича произошла вечером 13 января. В результате ТРЦ был затоплен. По меньшей мере 10 человек тогда пострадали, в том числе у пяти были зафиксированы термические ожоги конечностей.

В результате движение по этой улице было перекрыто из-за необходимости проведения ремонтных работ. Сегодня движение возобновилось после того как в полночь работники «Киевавтодора» завершили асфальтирование проезжей части.

Напомним, «Киевтеплоэнерго» ремонтные работы на месте этой аварии завершило 15 января.