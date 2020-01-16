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Наслідки аварії біля Ocean Plaza, фото: «Київтеплоенерго»

Аварія біля Ocean Plaza: «Київтеплоенерго» створило комісію зі звернень потерпілих

16 січ 2020, 17:31
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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» створило спеціальну комісію для розгляду звернень від постраждалих, здоров’ю яких було завдано шкоди в результаті нещодавньої аварії тепломереж біля столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Відповідна комісія працюватиме в робочі дні з 17 до 31 січня 2020 року за адресою вулиця Лютеранська, будинок 9/9, кабінет 1. Про це повідомляє прес-служба «Київтеплоенерго».

Графік роботи комісії:

  • з 14.00 до 18.00 у парні числа (у п’ятницю до 1700);
  • з 08.15 до 12.00 (непарні числа).

Телефон для довідок: (044) 207−60−83.

Аварія тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича сталася ввечері 13 січня. В результаті ТРЦ було затоплено. Щонайменше 10 людей тоді постраждали, зокрема у п’ятьох були зафіксовані термічні опіки кінцівок.

В результаті рух цією вулицею було перекрито через необхідність проведення ремонтних робіт. Сьогодні рух поновився після того як опівночі працівники «Київавтодору» завершили асфальтування проїжджої частини.

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» ремонтні роботи на місці цієї аварії завершило 15 січня.

Джерело: Ракурс


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