Меркель: Охлаждение отношений между США и ЕС не связано с Трампом

Ангела Меркель. Фото: Утро

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Канцлер Германии Ангела Меркель озвучила свое мнение относительно охлаждения взаимоотношений между США и ЕС, которое наблюдается в последние годы. Меркель заявила, что данный процесс происходит вовсе не из-за президента США Дональда Трампа, в нем повинен целый ряд причин.

Об этом, ссылаясь на Politico, сообщает «Европейская правда».

Меркель заявила, что Европа уже не находится в центре мировых событий. Еще бывший президент США Барак Обама заявлял об азиатском векторе, который должен стать наиболее перспективным для США в ближайшие годы.

Таким образом, ориентация США на Европу снижается, и данный процесс наблюдался бы при любом другом президенте Америки.

Меркель согласилась с заявлением Трампа относительно того, что Всемирная торговая организация и Организация Объединенных Наций требуют кардинальных реформ.

Канцлер не стала отрицать, что Германия может разрешить китайскому технологическому гиганту Huawei зайти в сеть 5G, что может еще больше усугубить отношения с США.

В то же время Меркель считает, что Германия обязана усилить свои требования к безопасности для телекоммуникационных провайдеров и расширить сферу поставщиков, чтобы никогда не зависеть от единственной компании. Меркель добавила, что было бы неправильно исключать кого-то из списка потенциальных поставщиков данных услуг.

Необходимо отметить, что США неоднократно намекали на тот факт, что участие Huawei в германской сети может стать «камнем преткновения» в обмене разведданными между Берлином и Вашингтоном.