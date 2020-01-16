Меркель: Охолодження відносин між США і ЄС не пов’язане з Трампом

Ангела Меркель. Фото: Ранок

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель озвучила свою думку щодо охолодження відносин між США і ЄС, яке спостерігається в останні роки. Меркель заявила, що даний процес відбувається зовсім не через президента США Дональда Трампа, а в ньому винна ціла низка причин.

Про це, посилаючись на Politico, повідомляє «Європейська правда».

Меркель заявила, що Європа вже не знаходиться у центрі світових подій. Ще колишній президент США Барак Обама заявляв про азіатський вектор, який повинен стати найбільш перспективним для США у найближчі роки.

Таким чином, орієнтація США на Європу знижується, і цей процес спостерігався б при будь-якому іншому президентові Америки.

Меркель погодилася із заявою Трампа відносно того, що Світова організація торгівлі та Організація Об'єднаних Націй вимагають кардинальних реформ.

Канцлер не стала заперечувати, що Німеччина може дозволити китайському технологічному гіганту Huawei зайти у мережу 5G, що може ще більше погіршити відносини з США.

У той же час Меркель вважає, що Німеччина зобов’язана посилити свої вимоги до безпеки для телекомунікаційних провайдерів і розширити сферу постачальників, щоб ніколи не залежати від єдиної компанії. Меркель додала, що було б неправильно виключати когось зі списку потенційних постачальників таких послуг.

Необхідно відзначити, що США неодноразово натякали на той факт, що участь Huawei у німецькій мережі може стати «каменем спотикання» в обміні розвідданими між Берліном і Вашингтоном.