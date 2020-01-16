Трамп и Путин обсудят кибератаки на сайт Burisma Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n132184-tramp-planiruet-obsudit-s-putinym-kiberataki-na-sayt-burisma-reuters.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, планирует обсудить кибератаки на сайт украинской компании Burisma с президентом России Владимиром Путиным.

Вопрос хакерской атаки будет поднят, когда американский и российский президенты будут говорить в ближайшее время. Об этом 16 января заявила советник Белого дома Келлиан Конвей, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп может обсудить информацию о взломе украинской энергетической фирмы Burisma в следующий раз, когда он будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, — заявила Конвей.

Напомним, американское издание The New York Times сообщило об успешной кибератаке российских хакеров на сайт компании Burisma Holdins, которая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа. Эксперты говорят, что злоумышленники могли искать компромат на Джо Байдена. Также хакеры хотели завладеть перепиской руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова, который был назначен руководителем Службы безопасности Украины.

Впоследствии стало известно, что Национальная полиция Украины решила обратиться за помощью Федерального бюро расследований США. Украинские правоохранители попросили ФБР содействовать в предоставлении информации о проведенной хакерской атаке. Также НПУ обратилась к компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки.