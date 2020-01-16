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Трамп та Путін обговорять кібератаки на сайт Burismа. Фото: gazeta.ru

Трамп планує обговорити з Путіним кібератаки на сайт Burismа — Reuters

16 січ 2020, 22:21
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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, планує обговорити кібератаки на сайт української компанії Burisma з президентом Росії Володимиром Путіним.

Питання хакерської атаки буде підняте, коли американський та російський президент розмовлятимуть найближчим часом. Про це 16 січня заявила радник Білого дому Келліан Конвей, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп може обговорити інформацію про злом української енергетичної фірми Burisma в наступний раз, коли він буде розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним, — заявила Конвей.

Нагадаємо, американське видання The New York Times повідомило про успішну кібератаку російських хакерів на сайт компанії Burisma Holdins, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа. Експерти кажуть, що зловмисники могли шукати компромат на ДжоБайдена. Також хакери хотіли заволодіти листуванням керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова, який був призначений керівником Служби безпеки України.

Згодом стало відомо, що Національна поліція України вирішила звернутися за допомогою Федерального бюро розслідувань США. Українські правоохоронці попросили ФБР сприяти у наданні інформації про проведену хакерську атаку. Також НПУ звернулася до компанії Area1, яка виявила ознаки хакерської атаки.


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