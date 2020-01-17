Новый Трудовой кодекс: ОПЗЖ распространяет фейки об увольнениях беременных

Виктор Медведчук. Фото: Знай

https://racurs.ua/n132207-novyy-trudovoy-kodeks-opzj-rasprostranyaet-nedostovernuu-informaciu-otnositelno-uvolneniya.html

Ракурс

Новый Трудовой кодекс не разрешает увольнять беременных женщин, а также работников, находящихся в декретных отпусках. Поэтому заявления представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» являются манипуляциями и не отвечают действительности.

Глава фракции Виктор Медведчук неоднократно заявлял о том, что новые законопроекты о труде предусматривают возможность увольнения беременных женщин, а также работников, находящихся в декретных отпусках. Его коллега по фракции Наталья Королевская также утверждала, что под увольнение могут попасть беременные женщины, сообщает Bihus.

Подобные заявления являются недостоверными и используются политиками в качестве манипуляций. Законопроект о труде опубликован на официальном сайте Верховной Рады и в нем нет положений об увольнении беременных женщин.

«Ракурс"разобрался, что проекте закона запрещается расторгать трудовой договор по инициативе работодателя с беременными женщинами и женщинами, которые находятся в отпуске по беременности и родам, а также с женщиной, мужчиной или другим законным представителем ребенка, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Данные категории работников могут быть уволены лишь в случаях ликвидации юридического лица-работодателя или прекращения физическим лицом выполнения функций работодателя.

Другими словами, уволить данную категорию работников можно лишь в случае фактического исчезновения места работы.