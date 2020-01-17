Новий Трудовий кодекс: ОПЗЖ поширює фейки про звільнення вагітних

Віктор Медведчук. Фото: Знай

https://racurs.ua/ua/n132207-novyy-trudovyy-kodeks-opzj-poshyruie-feyky-pro-zvilnennya-vagitnyh.html

Ракурс

Новий Трудовий кодекс не дозволяє звільняти вагітних жінок, а також працівників, які перебувають у декретних відпустках. Тому заяви представників партії «Опозиційна платформа — За життя» є маніпуляціями і не відповідають дійсності.

Глава фракції Віктор Медведчук неодноразово заявляв про те, що нові законопроекти про працю передбачають можливість звільнення вагітних жінок, а також працівників, які перебувають у декретних відпустках. Його колега по фракції Наталія Королевська також стверджувала, що під звільнення можуть потрапити вагітні жінки, повідомляє Bihus.

Подібні заяви є недостовірними і використовуються політиками як маніпуляції. Законопроект про працю опублікований на офіційному сайті Верховної Ради і в ньому немає положень про звільнення вагітних жінок.

«Ракурс» розібрався, що у проекті закону забороняється розривати трудовий договір із ініціативи роботодавця із вагітними жінками і жінками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також із жінкою, чоловіком або іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ці категорії працівників можуть бути звільнені лише у випадках ліквідації юридичної особи-роботодавця або припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця.

Іншими словами, звільнити цю категорію працівників можна лише в разі фактичного зникнення місця роботи.