Наталья Чеботарева, фото: ZIK

https://racurs.ua/n132208-uje-na-svobode-za-byvshuu-rukovoditelnicu-odesskoy-nalogovoy-vnesli-zalog.html

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Наталья Чеботарева, бывшая исполняющая обязанности главы налоговой службы Одесской области, вышла из СИЗО после внесения залога.

Залог Чеботаревой был определен в размере 940 тыс. грн. Кто именно внес за нее деньги, пока не известно. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

Сумма залога была внесена сразу после избрания судом меры пресечения в отношении Чеботаревой, поэтому ее даже не переводили в СИЗО.

Отмечается, что на Чеботареву наложены дополнительные обязательства: она будет носить электронный браслет, ей придется сдать на хранение электронные паспорта. Также она не может без разрешения отлучаться с места жительства и должна прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следователя судьи.

Чеботареву и ее первого заместителя Владимира Мосийчука подозревают в попытке подкупа работника районной прокуратуры, которому предлагалось за ежемесячные взятки в размере 25 тыс. долл. США не препятствовать противоправным действиям сотрудников налоговой службы Одесской области.

Вместо Чеботаревой новым в. о. руководителя налоговой службы Одесской области 15 января был назначен Владимир Астрейко.

Напомним, вчера Чеботаревой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 марта с альтернативой внесения залога.