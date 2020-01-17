Наталія Чеботарьова, фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n132208-za-kolyshnu-ochilnycu-odeskoyi-podatkovoyi-chebotarovu-vnesly-zastavu.html

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Наталія Чеботарьова, колишня виконувачка обов’язків голови податкової служби Одещини, вийшла з СІЗО після внесення застави.

Застава Чеботарьовій була визначена в розмірі 940 тис. грн. Хто саме вніс за неї гроші, наразі не відомо. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

Сума застави була внесена відразу після обрання судом запобіжного заходу щодо Чеботарьової, тож її навіть не переводили до СІЗО.

Зазначається, що на Чеботарьову накладені додаткові зобов’язання: вона носитиме електронний браслет, їй доведеться здати на зберігання електроні паспорти. Також вона не може без дозволу відлучатися з місця проживання та має прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора чи слідчого судді.

Чеботарьову та її першого заступника Володимира Мосійчука підозрюють у спробі підкупу працівника районної прокуратури, якому пропонувалося за щомісячні хабарі в розмірі 25 тис. дол. пропонувалося не перешкоджати протиправним діям співробітників податкової служби Одещини.

Замість Чеботарьової новим в. о. керівника податкової служби Одещини 15 січня було призначено Володимира Астрейка.

Нагадаємо, вчора Чоботарьовій було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 2 березня з альтернативою внесення застави.