В Киеве предупредили хищение средств на строительство метро. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n132209-v-kieve-pravoohraniteli-predupredili-hischenie-sredstv-na-stroitelstvo-metro-na-vinogradar.html

Ракурс

ПАО «Киевметрострой» подозревают в хищении средств на строительстве метро на Виноградарь.

Следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его обособленных подразделений. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что средства арестованы в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами «Киевметростроя» и подконтрольных руководству ПАО других предприятий во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе столицы.

В Офисе генпрокурора заверили, что прокуратура будет просить суд передать эти средства в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

Напомним, 16 января строители заявили, что сроки завершения работ метро на столичный массив Виноградарь, что является продолжением Сырецко-Печерской ветки столичного метрополитена, откладывается еще на год. По словам председателя наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев, строительные работы ведутся не в полном объеме, а в 2019 году предприятие потратило незначительную часть выделенных средств.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко уверял, что две станции на Виноградаре могут открыть в декабре 2021 года.