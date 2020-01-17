У Києві попередили розкрадання коштів на будівництво метро. Фото: podrobnosti.ua

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ПАТ «Київметробуд» підозрюють у розкраданні коштів на будівництві метро на Виноградар.

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів. Про це 17 січня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Наголошується, що кошти арештовано у рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовцями «Київметробуду» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі столиці.

В Офісі генпрокурора запевнили, що прокуратура проситиме суд передати ці кошти в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Нагадаємо, 16 січня будівельники заявили, що терміни завершення робіт метро на столичний масив Виноградар, що є продовженням Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену, відтерміновуються ще на рік. За словами голови наглядової ради ПАТ «Київметробуд» Олега Токарева, будівельні роботи тривають не в повному обсязі, а у 2019 році підприємство витратило незначну частину виділених коштів.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко запевняв, що дві станції на Виноградарі можуть відкрити у грудні 2021 року.