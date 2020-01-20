Вооруженные силы должны быть готовы к освобождению Донбасса - Кривонос, фото: Минобороны

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Освобождение территорий оккупированного Донбасса может состояться только благодаря Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО, считает, что военные подразделения должны быть готовы к такому варианту развития событий. Об этом он сообщил в интервью «Донбас.Реалии».

Украинские военные, по его словам, должны иметь все возможности для противодействия боевикам и российским регулярным частям на Донбассе. По его мнению, все будет зависеть от политиков. Кривонос напомнил о развитии событий на Балканах в 90-х годах.

Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария, — считает заместитель секретаря.

Чиновник добавил, что нужно провести ряд мероприятий перед тем, как принять решение относительного силового освобождения. Международная поддержка поможет Киеву решить сложный вопрос.

Ранее в правительстве заявили, что украинская экономика понесла значительные потери из-за российской агрессии. Убытки составляют от 50 млрд долл. в 150 млрд долл.