Збройні сили повинні бути готові до звільнення Донбасу – Кривонос, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n132343-zbroyni-syly-povynni-buty-gotovi-do-zvilnennya-donbasu-kryvonos.html

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Звільнення територій окупованого Донбасу може відбутись тільки завдяки Збройним силам України (ЗСУ).

Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО, вважає, що військові підрозділи мають бути готові до такого варіанту розвитку подій. Про це він повідомив в інтерв’ю «Донбас.Реалії».

Українські військові, за його словами, повинні мати усі можливості для протидії бойовикам і російським регулярним частинам на Донбасі. На його думку, все залежатиме від політиків. Кривонос нагадав про розвиток подій на Балканах у 90-х роках.

Якби не було підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б і хорватського сценарію, — вважає заступник секретаря.

Чиновник додав, що потрібно провести низку заходів перед тим, як ухвалити рішення щодо силового звільнення. Міжнародна підтримка допоможе Києву вирішити складне питання.

Раніше в уряді заявили, що українська економіка зазнала значних втрат через російську агресію. Збитки оцінили становлять від 50 млрд дол. до 150 млрд дол.