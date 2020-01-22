ГБР открыло дело против полицейских, которые сдали на металлолом 19 тонн вещественных доказательств, фото — Нацполиция

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Детективы Держбюро расследований открыли уголовное производство против полицейских, которые сдали на металлолом 19 тонн вещественных доказательств.

Следователи обвиняют двух должностных лиц Нацполиции в том, что они в августе 2018 года присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства. Металлические трубы находились под арестом на ответственном хранении. Заготовители металлолома за 19 тонн труб заплатили более 124 тыс. грн, сообщила пресс-служба ГБР.

В Краматорске сообщено о подозрении заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта столичного управления Национальной полиции, а также заместителю начальника сектора криминальной полиции одного из райотделов Волновахского отдела полиции (Донецкая область). Производство ведется по ч. 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

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