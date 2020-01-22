ДБР відкрило справу проти поліцейських, які здали на брухт 19 тонн речових доказів, фото — Нацполіція

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Детективи Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження проти поліцейських, які здали на брухт 19 тонн речових доказів.

Слідчі звинувачують двох посадовців Нацполіції в тому, що вони у серпні 2018 року привласнили та здали на металобрухт речові докази. Металеві труби перебували під арештом на відповідальному зберіганні. Заготівельники металобрухту за 19 тонн труб заплатили понад 124 тис. грн, повідомила прес-служба ДБР.

У Краматорську повідомлено про підозру заступнику начальника відділу поліції станцій залізничного транспорту столичного управління Національної поліції, а також заступнику начальника сектору кримінальної поліції одного з райвідділів Волноваського відділу поліції (Донецька область). Провадження ведеться за ч. 3 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) КК України.

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