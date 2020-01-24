Посол Украины в Румынии пояснил ошибочный перевод Зеленского об оккупации Северной Буковины, фото: facebook

https://racurs.ua/n132571-posol-ukrainy-v-rumynii-poyasnil-oshibochnyy-perevod-zelenskogo-ob-okkupacii-severnoy-bukoviny.html

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Обращение президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности спровоцировало напряжение в отношениях с официальным Бухарестом.

Послу Украины в Румынии Александру Банькову пришлось оправдываться за ошибочный перевод Офиса президента. В Facebook он объяснил позицию Киева.

Слово об оккупации (occupied) заменили. В тексте впоследствии появилась фраза «заняла» (taken). В Румынии возмутились неправильным переводом. В стране считают, что никогда не проводили оккупацию украинских территорий.

Дипломат добавил, что перевод не заменяет оригинальный текст. Инцидент Баньков назвал результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций.

Искренне жалею об этой неприятной ситуации, — говорится в сообщении.

По мнению украинского дипломата, нужно учитывать исторический контекст в конце 1918 года во время развала Австро-Венгерской империи. В этот период исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией.

Ранее Зеленский и украинская делегация передали свои места жертвам Холокоста на форуме в Израиле. Глава государства дал возможность тем, кто пережил эту страшную трагедию.