Посол України в Румунії пояснив помилковий переклад Зеленського щодо окупації Північної Буковини, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132571-posol-ukrayiny-v-rumuniyi-poyasnyv-pomylkovyy-pereklad-zelenskogo-schodo-okupaciyi-pivnichnoyi.html

Ракурс

Звернення президента України Володимира Зеленського до Дня соборності спровокувало напруження у відносинах з офіційним Бухарестом.

Послу України в Румунії Олександру Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад Офісу президента. У Facebook він пояснив позицію Києва.

Слово про окупацію (occupied) замінили. В тексті згодом з’явилась фраза «зайняла» (taken). В Румунії обурились неправильним перекладом. В країні вважають, що ніколи не проводили окупацію українських територій.

Дипломат додав, що переклад не замінює оригінальний текст. Інцидент Баньков назвав результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій.

Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, — йдеться у повідомленні.

На думку українського дипломата, потрібно враховувати історичний контекст під час розвалу Австро-Угорської імперії наприкінці 1918 року. В цей період, за його словами, історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією.

Раніше Зеленський та українська делегація передали свої місця жертвам Голокосту на форумі в Ізраїлі. Глава держави надав можливість тим, хто пережив цю страшну трагедію.