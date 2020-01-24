Обстрел Мариуполя в 2015 году: Украина чтит память погибших в теракте / Фото: Википедия, Цензор.нет

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Обстрел Мариуполя 24 января 2015 года осуществили российские оккупанты, которые ударили по густонаселенному жилому района города из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».

Первый обстрел Мариуполя произошел утром — в промежутке между 9.15 и 9.25. Тогда пострадали жители микрорайона «Восточный», а также блокпост Вооруженных сил Украины в поселке Виноградное. Согласно информации СБУ, во время теракта погибли 29 человек, ранены 92 граждан, среди погибших и раненых были дети, подростки, семьи.

Оккупанты реализовали три волны ракетных атак — в 9.15, 13.02 и 13.21.

Попадание снарядов из «Града» были зафиксированы на ул. Киевской, между школами № 5 и № 69, и близ рынка. После первого обстрела Мариуполя состоялось заседание городских властей, спасателей и военных.

В этот же день главарь подконтрольных России террористов так называемой ДНР Александр Захарченко заявил о начале наступления на Мариуполь. Позже министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что украинская артиллерия уничтожила четыре установки «Град», с которых осуществлялся обстрел Мариуполя. 24 января 2015 года правоохранители задержали корректировщика огня.

В 2018 году на стене 15-этажного дома в Мариуполе киевский художник Александр Корбан создал мурал с изображением девочки Миланы Абдурашитовой, которая во время обстрела потеряла маму. Самой девочке из-за серьезного ранения пришлось ампутировать ногу. Ее мама ранее в соцсетях распространяла призывы к Путину о введении войск в Украину.