Обстріл Маріуполя у 2015 році: Україна вшановує пам’ять загиблих у теракті

https://racurs.ua/ua/n132573-rokovyny-obstrilu-gradamy-mariupolya-chornyy-sichen-2015-roku-dlya-mista-foto-video.html

Ракурс

Обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року здійснили російські окупанти, які вдарили по густонаселеному житловому району міста з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган».

Перший обстріл Маріуполя відбувся зранку — в проміжку між 9.15 та 9.25. Тоді постраждали мешканці мікрорайону «Східний», а також блокпост Збройних сил України у селищі Виноградному. За остаточною інформацією СБУ, під час теракту загинули 29 осіб і було поранено 92, серед них — діти, підлітки і цілі родини.

Окупанти реалізували три хвилі ракетних атак — о 9.15, 13.02 і 13.21.

Попадання снарядів «Градів» були зафіксовані на вул. Київській, між школами № 5 та № 69 і поблизу ринку. Після першого обстрілу Маріуполя відбулося засідання міської влади, рятувальників та військових.

Цього ж дня ватажок підконтрольних Росії терористів так званої ДНР Олександр Захарченко заявив про початок наступу на Маріуполь. Пізніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що українська артилерія знищила чотири установки «Град», з яких здійснювався обстріл міста. 24 січня 2015 року правоохоронці затримали коригувальника вогню.

У 2018 році на 15-поверховому будинку в Маріуполі київський художник Олександр Корбан створив мурал, на якому зображено дівчинку Мілану Абдурашитову, котра під час обстрілу втратила матір. Самій дівчинці внаслідок поранення довелося ампутувати ногу. Мама дівчинки раніше в соцмережах поширювала заклики до Путіна щодо введення військ в Україну.