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Ракурс
Конституционный суд рассмотрел представление об изменениях в пенсионное законодательство

КСУ признал неконституционным поэтапное повышение пенсионного возраста для лиц, работающих на вредных производствах

27 янв 2020, 10:15
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными отдельные положения закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2015 года.

Такое решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления 49 народных депутатов, сообщает пресс-служба КСУ.

Речь идет о нормах, которые предусматривали для лиц, работавших во вредных условиях, поэтапное увеличение на пять лет возраста выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет.

В КСУ отмечают, что соответствующие лица соглашались на работу во вредных для здоровья условиях в связи с возможностью получения за нее отдельных льгот и более раннего выхода на пенсию.

По мнению КСУ, внесенные этим законом изменения в законодательство сужали право выхода этих лиц на пенсию на определенных условиях, что судом расценивается как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.

В то же время КСУ решил закрыть это производство в части других оспариваемых народными избранниками норм этого закона.

С текстом решения КСУ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в июне 2019 года КСУ решил, что правительство не имеет права устанавливать минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет.

Источник: Ракурс


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