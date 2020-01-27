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Ракурс
Конституційний суд розглянув подання щодо змін до пенсійного законодавства

КСУ визнав неконституційним поетапне підвищення пенсійного віку для осіб, що працюють на шкідливих виробництвах

27 січ 2020, 10:15
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Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційними окремі положення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2015 року.

Таке рішення ухвалене за результатами розгляду відповідного подання 49 народних депутатів, повідомляє прес-служба КСУ.

Йдеться про норми, котрі передбачали для осіб, що працювали в шкідливих умовах, поетапне збільшення на п’ять років віку виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років.

У КСУ зазначають, що відповідні особи погоджувалися на роботу в шкідливих для здоров’я умовах у зв’язку з можливістю отримання за неї окремих пільг та більш раннього виходу на пенсію.

На думку КСУ, внесені цим законом зміни до законодавства звужували право виходу цих осіб на пенсію на певних умовах, що судом розцінюється як погіршення їх юридичного становища щодо права призначення пенсії.

Водночас КСУ вирішив закрити це провадження у частині інших оспорюваних народними обранцями норм цього закону.

З текстом рішення КСУ можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у червні 2019 року КСУ вирішив, що уряд не має права встановлювати мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугою років.

Джерело: Ракурс


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