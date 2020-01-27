Стали известны победители премии Гильдии режиссеров.

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Ракурс

Лауреатов премий Гильдии режиссеров (DGA) назвали в США. В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий.

Режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму «1917», получил главную награду. Ранее эта лента получила «Золотой глобус». Также фильм номинирован на премию «Оскар». Об этом сообщается на сайте DGA.

Фильм Мендеса признан лучшим чем лента Мартина Скорсезе «Ирландец», Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» и Бон Джун-Хо «Паразиты».

В номинации «Лучший режиссер» драматического сериала победил Николь Касселл, снявший фильм «Хранители». Создатель сериала «Чернобыль» Йохан Ренк признан победителем в номинации «Лучший режиссер мини-сериала или телефильма», а Билл Хейдер, автор «Барри» победил в номинации «Лучший режиссер комедийного сериала».

Также лауреатом премии Гильдии режиссеров в категории «Лучший режиссерский дебют» стала Альма Харель, («Лапочка»).

Напомним, в американском Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония вручения наград Grammy. Триумфатором нынешней премии стала 18-летняя певица Билли Айлиш.