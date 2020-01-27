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Ракурс
Стали відомі переможці премії Гільдії режисерів.

У США оголосили переможців премії Гільдії режисерів (ВІДЕО)

27 січ 2020, 10:21
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Лауреатів премій Гільдії режисерів (DGA) назвали в США. У Лос-Анджелесі відбулася 72-а церемонія вручення премій.

Режисер Сем Мендес, який зняв історичну драму «1917», отримав головну нагороду. Раніше ця стрічка здобула «Золотий глобус». Також цей фільм номінований на премію «Оскар». Про це повідомляється на сайті DGA.

Фільм Мендеса визнаний кращим ніж стрічка Мартіна Скорсезе «Ірландець», Квентіна Тарантіно «Одного разу… в Голлівуді», Тайки Вайтіті «Кролик Джоджо» та Пон Джун-хо «Паразити».

У номінації «Найкращий режисер драматичного серіалу переміг Ніколь Касселл, який зняв фільм «Хранителі». Творець серіалу «Чорнобиль» Йохан Ренк визнаний переможцем в номінації «Найкращий режисер міні-серіалу або телефільму», а Білл Хейдер, автор «Баррі» переміг у номінації «Найкращий режисер комедійного серіалу».

Також лауреатом премії Гільдії режисерів в категорії «Найкращий режисерський дебют» стала Альма Харель, («Лапочка»).

Нагадаємо, в американському Лос-Анджелесі відбулася 62 церемонія вручення нагород Grammy. Тріумфатором цьогорічної премії стала 18-річна співачка Біллі Айліш.

Джерело: Ракурс


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