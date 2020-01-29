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Вспышка нового коронавируса в Китае началась в конце 2019 года, фото: Possible

Вспышка коронавируса: врачи в Украине две недели будут находиться на связи со всеми вернувшимися из Китая

29 янв 2020, 17:59
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Врачи в течение двух недель будут поддерживать связь со всеми украинцами, кто вернулся из Китая начиная с 1 января.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, сообщает агентство «Укринформ».

По его словам, по данным Госпогранслужбы и миграционной службы, из Китая с 1 января в Украину прибыли около 3,9 тыс. человек.

Он отметил, что работа с пассажирами, которые в последнее время прибыли из Китая, с завтрашнего дня будет усилена.

Большинство из тех пассажиров, которые прилетели из Китая и находятся в Украине, имеют информацию о порядке действий в случае ухудшения самочувствия, которую они получили на борту самолета, — подчеркнул Коваль.

Чиновник отметил, что инкубационный период нового коронавируса 2019-nCoV, во время которого человек может инфицировать им других людей при отсутствии у себя симптомов заболевания, обновлен с 14 до 10 дней.

Он также призвал в случае ухудшения самочувствия и появления гриппоподобных симптомов прежде всего обращаться к семейному врачу или терапевту по месту жительства. В каждом регионе будет определено лечебное учреждение, которое будет принимать людей в случаи подозрения на заболевание китайским коронавирусом.

Также Коваль сообщил, что на сайте Минздрава будет создана отдельная страница, которая будет содержать всю имеющуюся информацию о ситуации с новым коронавирусом.

Напомним, эксперты считают, что в феврале вспышка нового коронавируса пойдет на спад и завершится в конце марта. Пик заболеваемости ожидается в течение десяти дней.


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