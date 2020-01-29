Спалах коронавірусу: лікарі в Україні два тижні перебуватимуть на зв’язку з усіма, хто повернувся з Китаю

Спалах нового коронавірусу в Китаї розпочався наприкінці 2019 року, фото: Possible

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Лікарі впродовж двох тижнів підтримуватимуть зв’язок з усіма українцями, хто повернувся з Китаю починаючи з 1 січня.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє агентство «Укрінформ».

За його словами, за даними Держприкордонслужби та міграційної служби, з Китаю з 1 січня до України прибули близько 3,9 тис. осіб.

Він зазначив, що робота з пасажирами, що протягом останнього часу прибули з Китаю, із завтрашнього дня буде посилена.

Більшість із тих пасажирів, що прилетіли з Китаю та знаходяться в Україні, мають інформацію щодо порядку дій у разі погіршення самопочуття, яку вони отримали на борту літака, — наголосив Коваль.

Чиновник зазначив, що інкубаційний період нового коронавірусу 2019-nCoV, під час якого людина може інфікувати ним інших людей при відсутності у себе симптомів захворювання, оновлено з 14 до 10 днів.

Він також закликав у разі погіршення самопочуття та появи грипоподібних симптомів передусім звертатися до сімейного лікаря чи терапевта за місцем проживання. У кожному регіоні буде визначено лікувальний заклад, котрий прийматиме людей у випадки підозри на захворювання китайським коронавірусом.

Також Коваль повідомив, що на сайті МОЗ буде створена окрема сторінка, яка міститиме усю наявну інформацію про ситуацію з новим коронавірусом.

Нагадаємо, експерти вважають, що в лютому спалах нового коронавірусу піде на спад й завершиться наприкінці березня. Пік захворюваності очікується впродовж десяти днів.