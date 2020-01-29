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Спенсер Бостон. Фото: Crime Online

«Легализируйте марихуану»: подсудимый закурил косяк прямо в зале суда (ВИДЕО)

29 янв 2020, 18:03
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Любитель марихуаны, 20-летний Спенсер Бостон из американского штата Теннесси, оказался на скамье подсудимых за незаконное хранение каннабиса. Неожиданно для судей и присутствующих в зале суда молодой человек закурил косяк с марихуаной.

Когда суд предоставил слово Бостону, молодой человек начал доказывать судьям, что марихуана должна быть легализирована, сообщает CNN.

После своей короткой речи парень достал косяк с марихуаной и поджег его. Бостону удалось сделать несколько затяжек перед тем, как охрана вывела его из зала суда.

Парню не стали спускать на тормозах столь наглое поведение в суде и теперь ему предъявлено два новых обвинения: хранение и употребление марихуаны, а также хулиганство.

За неуважение к суду Бостон проведет следующие десять суток в изоляторе.

Следующее судебное слушание по делу Бостона состоится 14 апреля.


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