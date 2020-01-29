Спенсер Бостон. Фото: Crime Online

https://racurs.ua/n132856-legaliziruyte-marihuanu-podsudimyy-zakuril-kosyak-pryamo-v-zale-suda-video.html

Ракурс

Любитель марихуаны, 20-летний Спенсер Бостон из американского штата Теннесси, оказался на скамье подсудимых за незаконное хранение каннабиса. Неожиданно для судей и присутствующих в зале суда молодой человек закурил косяк с марихуаной.

Когда суд предоставил слово Бостону, молодой человек начал доказывать судьям, что марихуана должна быть легализирована, сообщает CNN.

После своей короткой речи парень достал косяк с марихуаной и поджег его. Бостону удалось сделать несколько затяжек перед тем, как охрана вывела его из зала суда.

Парню не стали спускать на тормозах столь наглое поведение в суде и теперь ему предъявлено два новых обвинения: хранение и употребление марихуаны, а также хулиганство.

За неуважение к суду Бостон проведет следующие десять суток в изоляторе.

Следующее судебное слушание по делу Бостона состоится 14 апреля.