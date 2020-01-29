Спенсер Бостон. Фото: Crime Online

https://racurs.ua/ua/n132856-legalizuyte-maryhuanu-pidsudnyy-zakuryv-kosyak-pryamo-v-zali-sudu-video.html

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Любитель марихуани, 20-річний Спенсер Бостон із американського штату Теннессі, опинився на лаві підсудних за незаконне зберігання канабісу. Несподівано для суддів і присутніх у залі суду молодик закурив косяк із марихуаною.

Коли суд надав слово Бостону, молодий чоловік почав доводити суддям, що марихуана повинна бути легалізована, повідомляє CNN.

Після своєї короткої промови хлопець дістав косяк із марихуаною і підпалив його. Бостону вдалося зробити кілька затяжок перед тим, як охорона вивела його із залу суду.

Хлопцеві не стали спускати на гальмах нахабну поведінку в суді і тепер йому пред’явлено два нових звинувачення: зберігання і вживання марихуани, а також хуліганство.

За неповагу до суду Бостон проведе наступні десять діб в ізоляторі.

Наступне судове слухання у справі Бостона відбудеться 14 квітня.