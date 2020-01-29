Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом. Фото: 5 канал

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В Украине от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 13 человек.

Большинство из умерших — люди, которые имели хронические заболевания. Грипп унес и жизнь ребенка в возрасте до четырех лет. Все умершие не были вакцинированы против вируса. Об этом 29 января заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко во время брифинга, который транслировали на странице ЦОЗУ в Facebook.

Также она добавила, что Украина уже перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на сегодня эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%. Кошалко уверяет, что ситуация не угрожающая.

По ее словам, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области пока находятся на среднем эпидемическом уровне активности. В общем почти по всей территории государства преимущественно циркулируют вирусы гриппа типа А, H1 и N1.

Напомним, 28 января стало известно, что на карантин закрыли многие учебные и дошкольные учреждения в восьми областях. Детские сады на карантин будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%