Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина перешла эпидпорог заболеваемости гриппом. Фото: 5 канал

Грипп в Украине: уже 13 больных умерли, страна перешла эпидпорог заболеваемости (ВИДЕО)

29 янв 2020, 18:26
999

В Украине от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций умерли 13 человек.

Большинство из умерших — люди, которые имели хронические заболевания. Грипп унес и жизнь ребенка в возрасте до четырех лет. Все умершие не были вакцинированы против вируса. Об этом 29 января заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко во время брифинга, который транслировали на странице ЦОЗУ в Facebook.

Также она добавила, что Украина уже перешла эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на сегодня эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 1,4%. Кошалко уверяет, что ситуация не угрожающая.

По ее словам, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области пока находятся на среднем эпидемическом уровне активности. В общем почти по всей территории государства преимущественно циркулируют вирусы гриппа типа А, H1 и N1.

Напомним, 28 января стало известно, что на карантин закрыли многие учебные и дошкольные учреждения в восьми областях. Детские сады на карантин будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Грипп в Украине: уже 13 больных умерли, страна перешла эпидпорог заболеваемости (ВИДЕО)

От гриппа и ОРВИ в Украине уже умерли 13 человек. Медики утверждают, что Украина уже перешла эпидемиологический порог заболеваемости. Однако есть и регионы, которые находятся еще в среднем эпидемическом уровне

Новости Украины
18:26

Вспышка коронавируса: врачи в Украине две недели будут находиться на связи со всеми вернувшимися из Китая

Украинские врачи в течение двух недель находиться на связи со всеми людьми, которые вернулись из Китая. По обновленным данным, инкубационный период коронавируса 2019-nCoV составляет 10 дней

Новости Украины
17:59