Україна перейшла епідпоріг захворюваності на грип. Фото: 5 канал

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В Україні від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій померли 13 осіб.

Більшість із померлих — люди, які мали хронічні захворювання. Грип забрав і життя дитини у віці до чотирьох років. Всі померлі не були вакциновані проти вірусу. Про це 29 січня заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко під час брифінгу, який транслювали на сторінці ЦГЗУ у Facebook.

Також вона додала, що Україна вже перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Станом на сьогодні епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%. Кошалко запевняє, що ситуація ще не загрозлива.

За її словами, Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області наразі знаходяться на середньому епідемічному рівні активності. Загалом по майже усій території держави переважно циркулюють віруси грипу типу А, H1 та N1.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що на карантин закрили багато навчальних та дошкільних закладів у восьми областях. Дитячі садки на карантин будуть закриватися, якщо кількість хворих перевищить 20%.