Офис президента: у Зеленского также засекретили посетителей Банковой, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n132944-bolshe-nikakih-nochnyh-vizitov-u-zelenskogo-takje-zasekretili-posetiteley-bankovoy-shemy.html

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Офис президента Владимира Зеленского не смог избежать повторения ошибок пятого президента Петра Порошенко и президента-беглеца Виктора Януковича. Имена посетителей Банковой засекречивают, отказывая журналистам в информации.

В свое время команда Зеленского обещала даже отчитываться о гостях Офиса, а недавно журналистам «Схем» отказали в предоставлении списка посетителей.

Это конфиденциальная информация, такой документ содержит информацию с ограниченным доступом, — такой ответ на свой запрос получил журналист Сергей Андрушко.

«Схемы» подозревают, что такая позиция позволяет руководству государства секретно встречаться с олигархами и лицами с сомнительной репутацией.

Журналисты несколько месяцев 2019 года фиксировали вблизи Офиса президента в центре Киева многочисленных родственников помощников и друзей президента Зеленского, бизнесменов, антикоррупционеров, судей и должностных лиц, которых люстрировали из-за принадлежности к команде Януковича и Азарова. Был среди гостей президента и экс-глава СБУ и бывший вице-премьер-министр Валерий Хорошковский.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко выразил готовность помочь Офису президента стать более открытым для СМИ, но сообщил, что может сделать это не раньше октября 2020 года.

После победы на выборах Зеленский в Фейсбук написал: «Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей». Тогда же глава государства пообещал прозрачность и открытость в отношениях власти с крупным бизнесом.