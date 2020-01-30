Офіс президента: в Зеленського також засекретили відвідувачів Банкової, фото — "Радіо свобода"

https://racurs.ua/ua/n132944-bilshe-niyakyh-nichnyh-vizytiv-v-zelenskogo-takoj-zasekretyly-vidviduvachiv-bankovoyi-shemy.html

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Офіс президента Володимира Зеленського не зміг уникнути повторення помилок п’ятого президента Петра Порошенка і президента-втікача Віктора Януковича. Імена відвідувачів Банкової засекречують, відмовляючи журналістам в інформації.

Свого часу команда Зеленського обіцяла навіть звітуватися про гостей Офісу, а нещодавно журналістам «Схем» відмовили у наданні списку відвідувачів.

Це конфіденційна інформація, такий документ містить інформацію з обмеженим доступом, — таку відповідь на свій запит отримав журналіст Сергій Андрушко.

«Схеми» підозрюють, що така позиція дозволяє керівництву держави секретно зустрічатися із олігархами і непевними особами.

Журналісти декілька місяців 2019 року фіксували поблизу Офісу президента в середмісті Києва численних родичів помічників і друзів президента Зеленського з «95 кварталу», бізнесменів, антикорупціонерів, суддів і посадовців, яких люстрували через приналежність до команди Януковича та Азарова. Був серед гостей президента й екс-голова СБУ і колишній віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко виявив готовність допомогти Офісу президента стати більш відкритішим для ЗМІ, але повідомив, що може зробити це не раніше жовтня 20202 року.

Після перемоги на виборах Зеленський у Фейсбук написав: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей». Тоді ж глава держави пообіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.