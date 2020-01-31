В Кабмине произошло неслыханное: Дубилет заявил о закрытии парикмахерской, фото: facebook

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В Кабинете министров закрыли парикмахерскую.

Помещение освободили для работников UkraineInvest. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров Украины.

У нас в Кабмине произошло неслыханное — мы закрыли парикмахерскую, — заявил он.

Оказалось, что это заявление — не розыгрыш. В комнате устроят 12 мест для сотрудников UkraineInvest.

Туда въедут работники UkraineInvest, те самые инвестиционные няни, — отметил чиновник.

Дубилет добавил, что в правительстве делают анализ эффективности использования площади зданий. Вместе с Фондом государственного имущества Украины начали исследовать министерства, а затем — другие государственные органы.

В Facebook министр рассказал о цене в парикмахерской. Он отметил, что стрижка волос «модельная» стоила 95 грн, модельная стрижка «челка» — 35 грн. Зафиксировать волосы лаком можно было за 15 грн, если волосы до 20 см.

Ранее сообщил о масштабном увольнении штата в районных государственных администраций. Он анонсировал уменьшение штата на 20 тыс. сотрудников.