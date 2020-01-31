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У Кабміні сталось нечуване: Дубілет заявив про закриття перукарні, фото: facebook
У Кабміні сталось нечуване: Дубілет заявив про закриття перукарні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132959-u-kabmini-stalos-nechuvane-dubilet-zayavyv-pro-zakryttya-perukarni.htmlРакурс
В Кабінеті міністрів закрили перукарню.
Приміщення звільнили для працівників UkraineInvest. Про це повідомив Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України.
У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню, — заявив він.
Виявилось, що ця заява — не розіграш. У кімнаті створять 12 місць для співробітників UkraineInvest.
Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні, — зазначив чиновник.
Дубілет додав, що в уряді роблять аналіз ефективності використання площі будівель. Разом з Фондом державного майна України спочатку досліджуватимуть міністерства, а потім — інші державні органи.
У Facebook міністр розповів про ціни у перукарні. Він зазначив, що стрижка волосся «модельна» коштувала 95 грн, стрижка «чубка» — 35 грн. Зафіксувати волосся лаком можна було за 15 грн, якщо волосся до 20 см.
Раніше Дубілет повідомив про масштабне звільнення штату у районних державних адміністрацій. Він анонсував зменшення штату на 20 тис. співробітників.
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