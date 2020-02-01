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Ракурс
Великобритания официально вышла из ЕС, фото: piqsels

Великобритания официально вышла из ЕС

1 фев 2020, 08:24
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Brexit официально состоялся.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии с 23.00 по лондонскому времени (01.00 по Киеву) перестало быть членом Европейского Союза. Это первый Exit в истории сообщества.

На улицы городов вышли тысячи людей. Сторонники и противники решения комментировали решительный шаг Лондона.

В столице основательно подготовились к празднованию. Партия Brexit, которую возглавляет Найджел Фарадж, устроила на центральной площади вечеринку.

На основании статьи 50 Лиссабонского договора впервые истории ЕС государство вышло из объединения. Такое решение может повлиять на будущее экономического сообщества. Многие британцы разочарованы результатами референдума от 2016 года. Они считают, что государство ожидает экономический крах.

Напомним, после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 11-месячный переходный период. В декабря 2020 года Великобритания и Европейский союз должны закрепить свои отношения. Лондон еще будет придерживаться определенных норм ЕС, но не будет участвовать в его институтах.

Источник: Ракурс


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