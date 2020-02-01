Велика Британія офіційно вийшла з ЄС, фото: piqsels

https://racurs.ua/ua/n133005-velyka-brytaniya-oficiyno-vyyshla-z-ies.html

Ракурс

Brexit офіційно відбувся.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії з 23.00 за лондонським часом (01.00 за Києвом) перестало бути членом Європейського Союзу. Це перший Exit в історії співтовариства.

На вулиці міст вийшли тисячі людей. Прихильники та противники рішення коментували рішучий крок Лондона.

У столиці ґрунтовно підготувались до святкувань. Партія Brexit, яку очолює Найджел Фарадж, влаштувала на центральній площі вечірку.

На основі статті 50 Лісабонського договору вперше історії ЄС держава вийшла з об'єднання. Таке рішення може вплинути на майбутнє економічної спільноти. Багато британців розчаровані результатами референдуму 2016 року. Вони вважають, що державу очікує економічний крах.

Нагадаємо, після офіційного виходу Великої Британії з ЄС почнеться 11-місячний перехідний період. У грудні 2020 року Велика Британія та Європейський союз мають закріпити свої відносини. Лондон ще буде дотримуватися певних норм ЄС, але не братиме участі в його інституціях.